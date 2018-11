Porte aperte all’istituto tecnico tecnologico “E. Ferrari”

BORGO A MOZZANO – L’Istituto Tecnico “E. Ferrari”, presenta due articolazioni relative al settore tecnologico: CHIMICA E MATERIALI ed ENERGIA e si propone quindi come Istituto privilegiato per la formazione di tecnici in grado di operare nel settore cartario, farmaceutico, dell’ambiente e delle energie alternative.

La nuova sede dell’Istituto è dotata di spazi ampi e luminosi, progettati secondo le più moderne tecnologie in campo delle costruzioni e dell’efficienza energetica.

L’edificio ospita aule e laboratori dotati di attrezzature e strumenti d’avanguardia (HPLC, Spettrofotometri IR e UV-VIS …) anche grazie alla collaborazione con gli enti del territorio con i quali la scuola collabora attivamente per costruire percorsi formativi finalizzati all’immediata occupazione dei diplomati.

L’Istituto è impegnato nella realizzazione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro per il miglioramento dell’offerta formativa nel settore chimico-farmaceutico, chimico-cartario e nel settore pigmenti e vernici grazie a protocolli d’intesa con le principali aziende del territorio.

Spazi e strumenti d’avanguardia, didattica innovativa, sinergie con le aziende del territorio e passione per l’insegnamento, per formare tecnici competenti, in grado di inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro o di proseguire con successo gli studi all’Università.