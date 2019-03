Porte aperte ai nidi, spazi giochi e centri bambini in occasione del nuovo bando di iscrizione ai servizi educativi 2019/2020

LUCCA – Sabato 9 marzo dalle 9 alle 13 in occasione dell’apertura del bando di iscrizione ai servizi educativi per l’anno scolastico 2019/20 i nidi, gli spazi gioco e il centro bambini e famiglie saranno aperti a famiglie, genitori e bambini, per scoprire, conoscere i servizi educativi pubblici e privati che accolgono i bambini da 3 mesi a 3 anni. Le educatrici di ogni struttura presenteranno l’ambiente educativo in cui si svolge la giornata dei bambini, gli spazi, i materiali, le possibilità e le esperienze di gioco e di cura pensate e organizzate per il benessere dei bambini e delle bambine. Inoltre da lunedì 11 marzo alla chiusura del bando iscrizioni 2019/2020 sarà possibile visitare tutte le strutture su appuntamento telefonando direttamente.

Nidi d’infanzia Pubblici: Acquario (S. Concordio ) piazzale A. Moro 135, tel. 0583 1900571; Arcobaleno (S. Marco) via Torrini, tel. 0583 1900570; Gulliver (Ponte a Moriano) via Volpi 167, el. 0583 577701; Scoiattolo (centro storico) piazzale S.Donato 16, tel. 0583 1900573; Il Pulcino (S.Vito) via delle Cornacchie 1326, tel. 0583 997932; Kirikù (La Cappella) via Comunale 179, tel. 0583 1900572; Il Seme (S. Anna) via Matteotti 402, tel. 0583 418757

Spazi gioco pubblici: Aquilone (S. Marco) via Torrini tel. 0583 1900570; Coccinella (S. Concordio) piazzale A.Moro 135, tel. 0583 1900571; Giardino delle farfalle (S. Vito) via M. Bartoletti, tel. 0583 997932

Aderiscono anche i nidi d’infanzia e centri bambini privati: Scirocco (S.S Annunziata) via SS. Annunziata 915, tel. 0589 990029; Cucciolo (S.Concordio), viale S. Concordio 81, tel. 053 587484; Il Nido (S.Concordio) via Nottolini 348 tel. 0583 582984; Centro bambini e famiglie Noi (San Marco) via Torrini tel. 0583 1900570 (aperto lunedì, martedì e giovedì 15.30-19.30 età: 0 – 36 mesi). Le date di apertura e chiusura del Bando Campagna Iscrizioni 2019/2020 saranno presto consultabili alla pagina Scuola e Istruzione del sito www.comune.lucca.it