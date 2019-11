Porte aperte a Palazzo Parensi: una giornata intera dedicata al nuovo bando Erp per gli alloggi popolari

LUCCA – Porte aperte in Comune per il bando per le case popolari. Lo annuncia l’assessora al sociale, Valeria Giglioli, che per martedì 12 novembre ha organizzato un’intera giornata dedicata ai cittadini interessati alla compilazione della domanda per ottenere un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Accanto a lei ci saranno i responsabili e i dipendenti dell’ufficio casa – servizi housing sociale del Comune di Lucca, che supporteranno gli interessati nel fornire indicazioni sui principali requisiti di partecipazione al bando o informazioni in merito alla compilazione della domanda.

“Un modo semplice e diretto per incontrare le persone e rendersi utile per chi ha più bisogno – commenta l’assessora Giglioli -. La volontà di fondo è andare incontro a tutte quelle persone che hanno dubbi e domande sul bando Erp che è stato pubblicato nei giorni scorsi. Si tratta di un’opportunità importante per sostenere coloro che vivono una situazione di difficoltà economica e hanno problemi a trovare una sistemazione abitativa autonoma“.

La giornata, organizzata nel piano terra di Palazzo Parensi, in via Santa Giustina 32, con orario 9-17, è pensata per venire incontro anche alle famiglie, visto che saranno realizzati spazi gioco per i bambini che accompagnano i genitori agli incontri con gli operatori dell’ufficio casa. Inoltre, alle 11.30, è previsto un incontro specifico con i sindacati e i patronati che spesso supportano i cittadini nei vari adempimenti amministrativi, mentre alle 15 sarà effettuato un momento formativo vero e proprio con gli operatori delle associazioni del terzo settore. “Azioni mirate che hanno come obiettivo quello di informare non solo i cittadini, ma anche tutti coloro che operano nel sociale e che quindi a loro volta sono chiamati a dare indicazioni utili e precise alle persone con cui entrano in contatto“.

C’è tempo fino a lunedì 23 dicembre per presentare la domanda di partecipazione al bando Erp. L’obiettivo è arrivare per la prossima primavera con la nuova graduatoria definitiva degli aventi diritto, che sostituisce integralmente quella relativa al precedente bando del 2016: questo significa che anche coloro presenti nella graduatoria attuale dovranno presentare la nuova domanda.

Per consultare il bando o scaricare la domanda è possibile cliccare a questo link: www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20372.

I documenti sono inoltre disponibili all’Urp del Comune di Lucca, in via del Moro, o all’ufficio housing sociale, in via Santa Giustina 32 (piano terra Palazzo Parensi).