PorcariLab, terzo atto in Padule: parco giochi, pista ciclabile e parcheggio in via Leccio

PORCARI – Terza assemblea di PorcariLab, il progetto di bilancio partecipativo partito nelle scorse settimane su precisa volontà dell’amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari che su questo capitolo ha messo a disposizione 60 mila euro.

Dopo Rughi, anche Padule ha espresso le sue proposte che ieri sera (28 novembre) sono state discusse ai tavoli della co-progettazione per fare una sintesi e definire quelle accoglibili e quelle no, perché non legate agli obiettivi del percorso o ad altre progettualità ed azioni in corso o in fase di avvio da parte dell’amministrazione.

Ed ecco i tre progetti definitivi. Un parco giochi in località magazzino, nuovi marciapiedi in via Casoni e via Carlotti (dalla chiesa verso la “Baracca”) e una pista pedonale, parcheggi in via Leccio.

Il Bar Cavallino si è trasformato in un vero e proprio laboratorio di idee e con la presenza di tecnici e amministratori sono stati valutati tutti gli aspetti sia a livello di progettazione che di fattibilità. “Siamo davvero soddisfatti di come è partito PorcariLab – commenta il sindaco Leonardo Fornaciari – e quasi non ci aspettavamo una tale partecipazione sia in termini di presenze che di idee progettuali. È la dimostrazione che Porcari è costituito da un tessuto sociale vivo e radicato, fatto di persone che hanno a cuore il bene comune e sono disposte ad impegnarsi per dare il loro contributo. Quali saranno le scelte – conclude Fornaciari – i progetti che scaturiranno dai tavoli di lavoro saranno comunque il frutto di un percorso di partecipazione popolare che ha coinvolto per la prima volta un gran numero di porcaresi”.