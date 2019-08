Porcari: stanziate le risorse per realizzare il nuovo tratto di marciapiede con annessa passerella pedonale e ciclabile

PORCARI – Promessa mantenuta. L’amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari ha stanziato le risorse necessarie per realizzare il tratto di marciapiede in via del Centenario con annessa passerella pedonale e ciclabile per bypassare il rio Ralla. Le risorse – 170 mila euro, che si aggiungono ai 25 mila euro già utilizzati nel dicembre scorso per il progetto esecutivo – sono state inserite nell’ultima variazione di bilancio da 650 mila euro approvata lunedì 29 luglio dal consiglio comunale.

Con questo intervento – reso complicato dal fatto che le competenze sono suddivise fra più Enti (oltre al Comune, Consorzio di Bonifica e Provincia di Lucca) – si va a completare la rete dei marciapiedi raccordando la rotonda dei Ginesi con il centro del paese.

“Manteniamo un impegno assunto con i cittadini in campagna elettorale – spiega l’assessore alle Finanze Roberta Menchetti – confermando ancora una volta che gli avanzi di amministrazione ci sono e si spendono per realizzare opere utili alla comunità. La sicurezza di chi si muove a piedi è per noi fondamentale, ecco perché questo tratto di marciapiede è stato da sempre al centro della nostra attenzione”.

Sotto l’aspetto tecnico l’opera risulta decisamente complessa, a causa del dislivello tra manto stradale e piano di campagna che richiederà la costruzione di un apposito muro di contenimento.

“Questo tratto di marciapiede – spiega l’assessore LLPP Franco Fanucchi – di fatto chiude un cerchio avviato dalla precedente amministrazione e che noi abbiamo portato in fondo, con un investimento complessivo di quasi 1 milione di euro. Quando sarà ultimato, la rete pedonale che attraversa il paese può dirsi completata, con un miglioramento complessivo della qualità degli spostamenti ciclabili e pedonali”.