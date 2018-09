Porcari per la prima volta partecipa al Salone del Gusto di Torino

PORCARI – Per la prima volta il comune di Porcari e i suoi produttori saranno presenti al più prestigioso appuntamento con il food in Italia, “Terramadre Salone del Gusto 2018” in programma dal 20 al 24 settembre a Torino. Il gruppo di Porcari Agricola sarà presente nello spazio allestito dallo Slow Food lucchese all’interno dello stand della Regione Toscana. E il 21 settembre alle 10 i prodotti tipici lucchesi saranno al centro della scena in un incontro nello stand della Regione. L’appuntamento torinese è stato possibile anche grazie alla cena che si è tenuta lo scorso 11 agosto alla Cooperatica l’Unitaria di Porcari dalla Condotta Slow Food Lucca, Compitese e Orti Lucchesi in collaborazione con Porcari Agricola e Comune di Porcari.