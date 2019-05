Porcari, la Lega interroga la Regione sui contributi per la primaria Orsi

PORCARI – La capogruppo della Lega in Consiglio regionale Elisa Montemagni ha presentato un’interrogazione per fare chiarezza sulla richiesta di contributi del Comune di Porcari per la scuola primaria Orsi: «i contributi ai quali si fa riferimento sono quelli che la Regione riserva ad interventi urgenti ed indifferibili nel settore dell’edilizia scolastica per edifici che risultino chiusi, anche parzialmente, a seguito di provvedimento dell’autorità competente – spiega – e pertanto vengono richieste certificazioni precise in merito, appunto, all’urgenza, e all’indifferibilità per motivi per esempio di igiene e sicurezza».

«Certificazioni e documentazioni presenti in tutti i Decreti regionali di concessione dei finanziamenti sopra citati, tranne nel n.20928, quello relativo al Comune di Porcari, nel quale risulterebbero mancare le citazioni dell’ordinanza di chiusura o interdizione del plesso scolastico, o la data e i termini della sua adozione – racconta Montemagni – questo perché, stando alle nostre risultanze, l’edificio sarebbe pienamente aperto al pubblico e operativo, il che farebbe venir meno i criteri di urgenza e indifferibilità necessari per l’accesso ai contributi».

«Un altro aspetto di stortura è che la finalità del decreto regionale è quella di sostenere le Amministrazioni in difficoltà nel reperire le risorse necessarie, cosa che il Comune di Porcari, con quasi un milione di euro disponibili, non sembra essere – conclude la capogruppo della Lega – pertanto abbiamo chiesto alla Regione dei chiarimenti in merito a queste anomalie, affinché venga verificata la corrispondenza tra la domanda di finanziamento e i requisiti previsti dal decreto».