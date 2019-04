Porcari in fiore: alla IV edizione la manifestazione dedicata a profumi e colori della primavera

PORCARI – Torna Porcari in Fiore, la manifestazione dedicata ai profumi e ai colori della primavera organizzata dalla Fondazione Giuseppe Lazzareschi in collaborazione con l’associazione Porcari Attiva. E quest’anno con una grossa novità: i fiori e le piante saranno assoluti protagonisti sia sabato 13 che domenica 14 aprile e coloreranno piazza Orsi dalle 8 alle 19.

Non solo. Sabato 13 alle 10.30, vivremo un evento nell’evento. Nel Palazzo di Vetro della Fondazione Lazzareschi si terrà una tavola rotonda, ad ingresso libero, sulla mobilità sostenibile, sponsorizzata dalla concessionaria LUCAR di Guamo. Ospite d’eccezione il climatologo e meteorologo Luca Mercalli, noto al pubblico televisivo per aver partecipato alla trasmissione “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. Alla tavola rotonda parteciperanno anche rappresentanti delle istituzioni locali e di aziende che affronteranno tematiche legate al risparmio energetico con un focus speciale, appunto, sulla eco-mobility e a quanto si sta facendo, a livello aziendale, istituzionale ma anche privato, per ridurre al minimo l’impatto ambientale e massimizzare l’efficienza e la rapidità dei nostri spostamenti.

Domenica 14 la festa sarà ancora più grande. Oltre ai fiori ci saranno il mercato straordinario di Forte dei Marmi, il mercatino artigiano con più di settanta espositori, la strada dei giochi ritrovati con le costruzioni in legno e i giochi creativi per tutta la famiglia, i pony e i cavalli per la gioia dei più piccoli, una sfilata di moda e la ormai tradizionale gara di torte. Ovviamente non mancheranno stand gastronomici.

E domenica pomeriggio riscopriremo anche le nostre tradizioni contadine con balli e canti folkloristici, la battitura del grano e le sfilate in costumi del ‘900. Nel Palazzo di Vetro la mostra fotografica “Raccolti in uno scatto” con le foto degli “Amici di scatto”, curata dall’associazione culturale “Venti d’arte”. Per l’occasione i negozi resteranno aperti.