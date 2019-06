Porcari: il sindaco firma la sospensione anticipata dell’anno scolastico alla Orsi-La Pira

PORCARI – Il sindaco Leonardo Fornaciari ha firmato martedì 4 giugno, in accordo con la dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo, un’ordinanza con la quale si dispone la conclusione dell’anno scolastico 2018-2019 al plesso Orsi-La Pira dalle ore 12 di venerdì 7 giugno prossimo. Questo per consentire, già nel pomeriggio, la consegna della struttura alla ditta incaricata di realizzare il primo lotto dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio. La sospensione anticipata dell’attività didattica si rende necessaria per iniziare i lavori alla Orsi e consentire lo stoccaggio dei materiali nei locali della Segreteria.

Nel capitolato di appalto è prevista infatti la consegna del plesso alla ditta aggiudicatrice entro il giorno 7 giugno al fine di consentire il termine dei lavori di adeguamento sismico in tempo per la ripresa del nuovo anno scolastico. Per evidenti ragioni di sicurezza vi è l’impossibilità di svolgere i lavori contemporaneamente allo svolgimento dell’attività didattica.

Nell’ordinanza si dispone anche che i locali della segreteria siano trasferiti in una porzione dell’edificio sud.