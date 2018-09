Porcari: dopo 50 anni si ritrovano i calciatori che hanno fatto la storia del Porcari Calcio

PORCARI – A distanza di cinquanta anni si sono ritrovati per una cena in una nota trattoria i giocatori che vestivano i colori bianconeri dell’F.C. Porcari negli anni sessanta e vincitori dell’edizione 1967 del settembre Lucchese. Fra di loro anche Marco Di Gino, titolare di un famoso studio di architettura a San Francisco, California, dove si è trasferito proprio 50 anni orsono e rientrato per festeggiare l’anniversario assieme agli ex compagni di squadra.

Nella foto da sx in piedi: Renzo Picchi, Franco Lippi, Felice Nannini, Marco Di Gino, Sergio Peri, Mauro Fanucchi, Gino Della Nina e seduti sempre da sx Mario Sarti, Pietro Riccomi, Giancarlo Betti, Francesco Giannini, Luigi Del Carlo, Emilio Del Carlo, Sergio Lucchesi

Davanti a tutti, accosciato, l’allora Presidente del sodalizio , Remo Fornaciari.