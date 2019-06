Porcari: al via i lavori per la nuova rotonda di Rughi

PORCARI – Parte lunedì 1 luglio il cantiere per la realizzazione della nuova rotonda di Rughi, all’intersezione fra via Romana Ovest e via Galgani, e dell’isola spartitraffico di fronte alla Chiesa di Rughi. Un’opera molto attesa dai residenti per limitare la circolazione dei mezzi pesanti e rendere più sicuro un incrocio che in passato è stato teatro di incidenti anche gravi.

La Polizia Municipale ha emesso un’apposita ordinanza che dispone il divieto di circolazione per tutti i mezzi pesanti in via Galgani e via Romana Ovest. La ditta ha già provveduto a installare la relativa segnaletica per avvisare gli automobilisti in via Rosi per la Sp 61, in via Hamel per la rotatoria in località Salanetti e in via Romana Ovest per via Hamel.

Per quanto riguarda la rotatoria, si procederà per gradi, con un primo periodo di sperimentazione che prevede il posizionamento di new jersey in plastica e di apposita segnaletica modificata. Nel frattempo si comincerà a lavorare sulle opere complementari per poi realizzare in breve tempo le opere definitive.

Intanto è già iniziata da un paio di giorni la demolizione del marciapiede su via Catalani che sarà ricostruito con una sede più ampia.