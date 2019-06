Pontestrada e Strettoia, al via attesi interventi su sicurezza stradale

PIETRASANTA – Attraversamenti pedonali rialzati lungo via Torraccia e pista ciclopedonale in via Strettoia dal parcheggio il “Fico” fino alla scuola. Ci siamo.

Dopo gli interventi per migliorare la sicurezza di via Tremaiola a Tonfano, via Lungo Fiume a Ponterosso (oltre ai numerosi dissuasori già posizionati nelle strade cittadine e al programma di rifacimento della segnaletica orizzontale), l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti è finalmente pronta a realizzare altri due progetti destinati da un lato a ridurre la velocità dei mezzi che non rispettano i limiti di velocità e dall’altro salvaguardare i residenti.

I due interventi potrebbero già essere completati entro la fine del mese di giugno ma comunque entro il mese di luglio. “Se tutti rispettassimo le regole, e quindi il codice della strada con i suoi limiti di velocità – commenta il Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – non ci sarebbe bisogno di costringere gli automobilisti ad andare piano con dossi, autovelox ed altri dissuasori. Il non rispetto delle velocità ed i problemi legati alla sicurezza stradale solo tra le segnalazioni quotidiane più frequenti che riceviamo da parte dei cittadini che ci chiedono interventi e misure. Siamo finalmente pronti, dopo averli annunciati, ad applicare due misure già presentate negli scorsi mesi. Con queste azione chirurgiche sulla viabilità andiamo finalmente a dare risposte concrete ai residenti”.

In via Toraccia saranno realizzati due dossi in serie oltre ad un intervento di ripristino di un tratto del manto stradale dove si è venuto a creare un vistoso avvallamento che rende ancora più insidiosa la sua percorrenza. A Strettoia invece sarà sarà realizzato un percorso pedonale sul lato mare di via Strettoia per collegare il parcheggio davanti al ristorante il Fico con le scuole elementare Mutti. In valutazione, in una successiva fase, all’intersezione di via Strettoia-via Amos Paoli, anche la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato. Intervento, quest’ultimo, presentato e discusso anche in occasione dell’incontro con i residenti al Bar “Da Filù”.