Pomeriggio di festa al “Campo di Marte” per la settimana mondiale dell’allattamento al seno

LUCCA – Venerdì 5 ottobre nella Cittadella della Salute “Campo di Marte” a Lucca il Dipartimento Materno Infantile ha festeggiato la settimana mondiale dell’allattamento al seno, che viene organizzata ogni anno, e che a Lucca è stata promossa dalla struttura di Pediatria e dalle ostetriche in collaborazione con il Consultorio.

Hanno partecipato tante mamme e tanti papà del territorio, ma anche sorelline e fratellini, insieme a molte donne in gravidanza.

Dopo tutte le informazioni sull’allattamento al seno, sono state fornite indicazioni sulle manovre di disostruzione delle vie aeree e poi su come usare la fascia.

Il pomeriggio di festa è stato chiuso da una gustosa merenda e tanto divertimento, grazie alla gentile collaborazione di “Nati per Leggere” e “Dottor Clown”.

L’allattamento al seno – è stato ribadito nel corso dell’incontro – è una risorsa ineguagliabile ed è bello quando tutta la famiglia ne conosce le proprietà e le caratteristiche.

Fondamentale in questo ambito l’integrazione tra tutte le operatrici e operatori del Percorso nascita, che rappresenta un punto di forza per il territorio lucchese, dove medici, ostetriche, infermiere, operatrici socio-sanitarie, ma anche psicologhe e assistenti sociali, lavorano in modo integrato, con passione e rispetto.

Dal Consultorio, al Punto Donna, all’ospedale San Luca c’è infatti un filo rosso attorno alla donna e alla coppia.

La settimana per l’allattamento al seno, che si svolge ogni anno dal 1 al 7 di ottobre, riunisce gli sforzi di tutti i promotori dell’allattamento materno, governi, ed enti per sensibilizzare l’opinione pubblica e per generare sostegno, utilizzando in ogni edizione un tema diverso. Quest’anno il motto è “Allattamento: base per la vita”. Infatti, l’allattamento ottimale contribuisce a prevenire ogni forma di malnutrizione con effetti positivi permanenti sui bambini e sulle madri. Allattare è una decisione che va a vantaggio del clima e garantisce la sicurezza alimentare anche in situazioni di crisi. Proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento è fondamentale per la salute del nostro pianeta e della sua popolazione. Oltre a essere il caposaldo per una sana crescita infantile, l’allattamento è anche alla base dello sviluppo di ogni paese. È il grande livellatore che può contribuire a interrompere il circolo della povertà.