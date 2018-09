Polizia: controlli serrati a Torre del Lago per dare una risposta ai cittadini che chiedono più sicurezza

VIAREGGIO – Una significativa risposta è stata data alla richiesta di sicurezza dei residenti a Torre del Lago, dagli uomini della Polizia di Stato nella serata di ieri 21 settembre u.s.

Circa 15 uomini del Commissariato di Viareggio e del Reparto Prevenzione Crimine hanno letteralmente setacciato la frazione, controllando decine di veicoli e persone, effettuando posti di controllo nelle zone maggiormente critiche e frequentate da malavitosi.

3 giovani viareggini sono stati trovati in possesso di involucri contenenti “cocaina” e, quindi deferiti in sede amministrativa alla Prefettura di Lucca.

Un motociclo risultato rubato è stato recuperato e, di conseguenza, denunciato per ricettazione il possessore .

Ma il risultato più incisivo sul delicato territorio di Torre del lago, è rappresentato dall’applicazione e notifica di “ avvisi orali” a noti pregiudicati colà residenti .

Tale provvedimento è scaturito dall’analisi dei pregiudicati particolarmente inquietanti sul piano delle turbative della sicurezza pubblica di Torre del lago, e consiste nella intimazione a cambiare condotta di vita.

In caso di inottemperanza, il “passo successivo” è la proposta per la “Sorveglianza speciale”.

Tale monitoraggio è in continua evoluzione nel territorio di Viareggio e zone limitrofe e costituisce un momento di incisiva prevenzione protesa al controllo del territorio ed alla sicurezza dei residenti.