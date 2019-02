Politiche sociali: successo sabato scorso per l’incontro con Quadrelli e Biancalani su società aperta e valori europei

SERAVEZZA – Tutto esaurito sabato alla Casa dei Giovani per l’incontro su “Società aperta e i valori europei” promosso dal Comune di Seravezza e dalla Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili, ospiti il giovane ricercatore Federico Quadrelli e il parroco di Vicofaro (Pt) don Massimo Biancalani. Tre ore di dibattito intenso e di confronto aperto, dinanzi a un pubblico coinvolto, propositivo e partecipe per tutto il lungo pomeriggio. E una certezza che via via ha trovato conferma nelle parole degli intervenuti: “società aperta” non significa passiva accettazione, bensì rispetto dei diritti individuali e collettivi delle persone; significa rifiutare di chiudersi in steccati ideologici; significa credere che cultura, conoscenza e consapevolezza siano i veri antidoti contro l’indifferenza e il respingimento.

«Siamo soddisfatti e felici che l’incontro abbia avuto questo tipo di risposta dal territorio – dicono gli assessori Giacomo Genovesi e Orietta Guidugli, promotori dell’evento -. È un segnale importante, un’attenzione che vorremmo coltivare, offrendo ai nostri concittadini altre occasioni di riflessione sui valori europei. Lavoreremo per organizzare nuovi incontri, facendo nostra la frase di Alcide De Gasperi citata in apertura del dibattito di sabato: “Politica vuol dire realizzare”. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che sono intervenuti all’incontro e naturalmente esprimiamo tutta la nostra riconoscenza a Don Biancalani e a Federico Quadrelli per la passione e la disponibilità che anche in questa circostanza hanno dimostrato».