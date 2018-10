Politiche giovanili: ripartono i corsi di lingua straniera presso l’Informagiovani di Querceta

QUERCETA – Sono aperte le pre-iscrizioni ai corsi di lingua straniera organizzati dall’ufficio Informagiovani in collaborazione con la cooperativa Cassiopea e promossi dal settore Politiche Giovanili e dal consigliere delegato Vanessa Bertonelli. Sarà possibile frequentare lezioni di inglese livello base, inglese intermedio e tedesco livello base. Tutti i corsi avranno una durata di 40 ore, con due incontri alla settimana di 2 ore ciascuno, in orario serale. Verrà rilasciato un attestato di frequenza a coloro che avranno frequentato almeno l’ottanta per cento delle lezioni. I corsi si terranno presso l’ufficio Informagiovani in via Don Minzoni a Querceta.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio chiamando il numero 0584 762774 nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e martedì e venerdì dalle 15 alle 17 oppure scrivendo una mail a [email protected] seravezza.lucca.it.