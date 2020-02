Politiche abitative: 83 in lista di attesa per una casa, ma in diminuzione

PIETRASANTA – Sono 83 i residenti ammessi alla nuova graduatoria per una casa popolare. I richiedenti sono in diminuzione rispetto al precedente bando quando erano 146 (-30%). E’ stata pubblicata sul sito del Comune di Pietrasanta la graduatoria provvisoria collegata al recente bando indetto ai sensi della legge regionale n. 2 del 09/01/2019. La graduatoria definitiva che verrà redatta dopo l’esamina di eventuali opposizioni al punteggio presentate, avrà una validità quadriennale. L’ultimo bando risaliva al 2016.

<<Rispetto alla precedente graduatoria – spiega il vice sindaco Elisa Bartoli che ha anche la delega al Sociale e alle Politiche Abitative – registriamo una comprensibile diminuzione delle richieste. Chi già nella precedente sessione,aveva ottenuto punteggi non utili all’assegnazione, ha rinunciato a riproporre la domanda. Lre abitazioni di edilizia residenziale pubblica a Pietrasanta sono 272, molte rispetto ad alcuni Comuni vicini ma non riusciamo a dare soddisfazione a tutte le istanze. nell’anno appena concluso siamo comunque riusciti ad assegnare nove alloggi . Il trend in diminuzione di domande presentate si è registrato anche negli altri Comuni della provincia di Lucca.

Nell’attuale graduatoria provvisoria, che sarà validata dopo le necessarie verifiche da parte di Erp, figurano 63 soggetti italiani e 20 stranieri. L’attenzione dell’amministrazione di Alberto Stefano Giovannetti si è focalizzata, in questo anno, anche sulla verifica del mantenimento dei requisiti di chi beneficia dell’alloggio con i controlli compiuti da Erp e Comune che avevano permesso di scovare situazioni dove i requisiti di alcuni beneficiari erano venuti meno. Assegnare nove alloggi, in un anno, è un risultato straordinario. – conclude la Bartoli -. Stiamo lavorando per dare altre risposte a chi sta aspettando magari da anni una casa>>.