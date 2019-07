Polisportiva Capannori e Farmacia Biagi ancora insieme per un altro anno

CAPANNORI – Farmacia Biagi e Polisportiva Capannori ancora insieme per un altro anno dando il nome alla prima squadra e ad alcune squadre del settore giovanile. Gli ottimi risultati dello scorso anno, ma soprattutto il fatto che la società è sempre di più il punto di riferimento per chi vuole fare sport a Capannori, ha portato a ottimi riscontri.

«Vogliamo fare il nostro in bocca al lupo al presidente Luca Fontana e a tutti coloro che si dedicano alla società, che negli ultimi 10 anni ha creato a Capannori e a San Leonardo in Treponzio un centro sportivo per i ragazzi di tutte le età – dicono Amelia Biagi e Alberto Bernicchi – titolari della farmaria -. Noi riteniamo che nella società di oggi lo sport sia fondamentale sia a livello formativo sia per la salute soprattutto dei più piccoli, i quali da recenti studi, fanno sempre meno attività fisica. I nostri farmacisti specializzati in nutrizione e integrazione sportiva saranno felici di affiancare tutti i ragazzi e lo staff per raggiungere risultati sempre migliori».

Dall’altra parte Luca Fontana esprime grande soddisfazione per il rinnovo della partnership con il proprio main sponsor: «E’ veramente un onore e un grande piacere poter continuare a lavorare e collaborare con Alberto, Amelia e tutto il loro staff. Da cinque anni abbiamo intrapreso un progetto di crescita e di miglioramento su tutti i fronti e il nostro percorso sta dando piano piano i suoi frutti e non possiamo che ringraziare la Farmacia Biagi per aver creduto e per continuare a credere nel nostro progetto, di cui è componente attiva. Ormai si è creato un rapporto di fiducia e stima reciproca che non può non può continuare a crescere nel tempo».