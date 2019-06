Plastic Free: firmata a Viareggio l’ordinanza che viete l’uso delle plastiche

VIAREGGIO – Plastic Free: il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha firmato l’ordinanza che viete l’uso delle plastiche per la somministrazione degli alimenti e non solo. In sostanza, da oggi e fino al 21 settembre prossimo, su tutte le spiagge da Viareggio fino a Torre del Lago gli esercenti potranno utilizzare esclusivamente materiale biodegradabile e compostabile. Dalle posate, ai piatti alle cannucce, ma anche sacchetti monouso e palloncini. Pena una sanzione fino a 500 euro.

La disposizione è valida per tutte le attività commerciali e non commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande operanti presso gli stabilimenti balneari , spiagge libere o in concessione e agli esercenti dei viali Margherita e Carducci, della Terrazza della Repubblica, della Marina di Levante-Viale Europa Viareggio, e della Marina di Torre del Lago.

«Atto conseguente alla sottoscrizione del protocollo Spiagge Sostenibili fra Anci e la Regione – commenta l’assessore all’Ambiente Federico Pierucci -. L’obiettivo è quello di limitare al massimo l’uso di plastiche monouso all’interno degli stabilimenti balneari e, allo stesso tempo, promuovere azioni di sensibilizzazione al fine di diffondere una più ampia e complessiva dimensione della sostenibilità ambientale, economica e sociale».

«Le associazioni rappresentative degli imprenditori balneari condividono il medesimo obiettivo – continua l’assessore -, tenuto conto che è interesse comune tutelare l’ambiente e promuovere la costa toscana quale esempio virtuoso di livello nazionale in termini di sostenibilità».

«Questa Amministrazione lavora per ridurre la produzione di rifiuti e il ricorso a materie prime non rinnovabili, incrementare e valorizzare la raccolta differenziata – conclude Pierucci –: combattere tutti insieme il triste fenomeno della presenza delle plastiche in mare è segno di civiltà».