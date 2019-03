Più di mille persone alla Capannina per il Carnevalfortebambino

FORTE DEI MARMI – È la scuola primaria Carducci la vincitrice della Canzonetta dei Piccoli 2019, con il brano “Dal Pontile in mezzo al mare” scritto da Andrea Belluomini e la Banda La Marinara. La proclamazione è avvenuta, ieri domenica 3 marzo, di fronte ad un pubblico numerosissimo, più di 1000 persone, presente alla festa finale, in Capannina, del Carnevalfortebambino 2019, organizzato dall’assessorato alla Pubblica Istruzione con la collaborazione dell’associazione Il Mandala.

Le 6 canzoni scritte quest’anno da autori locali appositamente per le scuole di Forte dei Marmi sono state eseguite sul palco del locale con enorme entusiasmo dai bambini e ragazzi, dopo essere stati preparati dagli esperti musicali, con la collaborazione dei docenti.

“Non volendo in alcun modo finalizzare l’evento ad una competizione tra i plessi – afferma Anna Corallo, assessore alla Pubblica Istruzione – la Canzonetta prevedeva nel regolamento l’assegnazione di specifici riconoscimenti a tutte le scuole a cui l’Amministrazione comunale, in base ai premi vinti, riconoscerà un contributo economico per l’acquisto di materiale didattico che potranno scegliere a secondo delle singole esigenze”.

E così la giura ha deciso di assegnare i seguenti premi speciali: come Miglior canzone per bambini – ex equo alla scuola dell’Infanzia Caranna con la canzone ” E’ Carnevale” di Aldo Castrucci e Claudio Lari e alla scuola dell’Infanzia Giorgini con “Pirati e Principesse” di Dino Mancino e Caterina Ferri; Miglior testo alla scuola primaria Canossa con “Piccole Maschere ” di Adriano Barghetti; Premio originalità alla scuola primaria Carducci con “Dal Pontile in mezzo al mare” di Andrea Belluomini e la Banda La Marinara; Premio tradizione fortemarmina alla scuola primaria Don Milani con “Forte Bambino” di Paolo Barberi; Miglior arrangiamento alla scuola primaria Pascoli con ” Viva Viva il Carnevale” Marco Macchiarini.

“È stato talmente bello vedere con quanta passione e divertimento tutti i ragazzi – prosegue l’assessore Corallo – si sono preparati e poi esibiti oggi e con quanto calore e partecipazione le famiglie, gli insegnanti e gli esperti musicali hanno seguito tutte le fasi del progetto. Tutto questo entusiasmo ci da conferma che la strada da seguire, per i prossimi CarnevalFortebambino sia quella giusta”.

Un carnevale che è stato davvero reso possibile grazie all’impegno e il coinvolgimento di numerosi soggetti a cui va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale: agli insegnanti e gli esperti musicali per il grande lavoro svolto, alla maschera ufficiale Pierrot Giallo interpretata da Caterina Ferri che ha aperto la manifestazione con la canzone “E’ Carnevalfortebambino di Marco Iardella e Mario Gardini e concluso in nome della tradizione con “Fortebambino” di Emilio Tarabella; alla maschera Marinello, simbolo di questo Carnevalfortebambino 2019, ideata da Paolo Barberi, realizzata dalla stilista Svetlana Romanova e interpretata da Luna, alunna della Scuola Don Milani; al Gruppo Teatro Versiglia in Bocca con Lora Santini e Antonio Meccheri nonché a tutti i ragazzi che partecipano al progetto didattico teatrale delle scuole di Forte dei Marmi; Margherita Quercioli che ha presentato la manifestazione coordinando sul palco più di 300 bambini; la Giuria: Graziella Polacci, Daniela Broch, Annalisa Buselli, Attilio Pagani,Leonardo Tarabella; la famiglia Guidi per l’ospitalità alla Capannina.

PARTECIPAZIONE AL CARNEVALE DI VIAREGGIO ALLA SFILATA DEL MARTEDI’ GRASSO: Domani in occasione della sfilata conclusiva del Carnevale di Viareggio La “Banda La Marinara” rappresenterà il Carnevalfortebambino.