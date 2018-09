Più di 70 eventi nell’estate 2018: Il bilancio della stagione di ABC Lido di Camaiore

LIDO DI CAMAIORE – Un’estate di cultura, moda, cucina, divertimento e sport. Sono stati 71 gli eventi organizzati tra il 29 giugno e il 24 agosto sul lungomare di Lido di Camaiore dall’associazione Albergatori, Balneari e Commercianti. Più di 70 eventi in soli 57 giorni e tutti ad ingresso rigorosamente gratuito. Lo sforzo messo in piedi dalla tre associazioni è stato ingente, ma non termina qui: si stanno già preparando la stagione 2019 e i corsi di formazione per gli operatori del settore turistico.

La novità dell’estate 2018 era la presenza di due piazze principali per gli eventi, piazza Matteotti che ha ospitato, davanti il pontile, le serate del salotto di Lido Cult e le sfilate di moda e gli eventi dei mercoledì diversi. E la piazza Principe Umberto che si è trasformata nella ‘piazzetta della cultura’ ospitando presentazioni di libri e focus sulla medicina e l’imprenditoria locale. Una scelta che si è rivelata un successo. Sono state 11 le serate di Lido Cult condotte da Claudio Sottili: molto riuscite, in particolare, le puntate che hanno visto ospiti Alba Parietti e Marco Baldini e quella dedicata al cibo con la sfida ai fornelli dei quattro direttori Conad dei punti vendita in Versilia. Ottima riuscita anche per le 3 giornate dedicate alla moda che hanno aperto l’estate (la fashion week) e gli 8 spettacoli di cabaret, moda e danza ospitati davanti il pontile a cura di Also Eventi.

Successo annunciato quello di Giallo d’Amare, la rassegna di thriller, giallo e noir che da qualche anno appassiona i turisti che scelgono Lido per le loro vacanze. Pubblico e tanti lettori per tutte le 9 serate condotte da Giuseppe Previti; tutto esaurito per gli appuntamenti con Giancarlo De Cataldo e Maurizio De Giovanni. Hanno saputo farsi apprezzare dal pubblico anche le altre tre manifestazioni ospitate, con Giallo d’Amare, sul rinnovato palco di piazza Umberto: le 5 serate sulla Verità organizzate dal Consorzio Le Bocchette, le 5 serate su salute e benessere promosse dal Centro Medico Versilia, i 5 eventi di “Libri a Lido” condotti da Erika Pucci.

Successo straordinario anche per l’RDS Play on Tour ospitato per un weekend nella spiaggia libera ad inizio agosto e per i 23 appuntamenti di Lido Movie. La kermesse di cinema all’aperto quest’anno ha fatto un salto di qualità ed è diventata appuntamento fisso per molti turisti e residenti, che si spostavano tra hotel e stabilimenti balneari per seguire programmazione e film. Molto apprezzata anche, ad inizio proiezione, l’animazione a cura di Beach Fun.

Terminata la stagione estiva si pensa già al 2019 e all’organizzazione degli eventi del prossimo anno. Ma non solo. ABC si conferma infatti fucina di iniziative e in autunno avvierà una serie di corsi di formazione e di perfezionamento dedicati al personale e ai gestori di hotel, stabilimenti balneari, negozi, ristoranti e bar. Così come saranno organizzati anche Educ-tour per aumentare la conoscenza del territorio degli imprenditori del turismo.

«La maggior parte delle iniziative – commenta Maria Bracciotti, presidente degli albergatori di Lido – si blocca di fronte alla mancanza di soggetti che non hanno una visione di sviluppo unitaria, una visione che vada al di là degli interessi del singolo e della specifica realtà imprenditoriale per abbracciare uno sguardo d’insieme dove l’interesse della collettività risulta prioritario. Serve una capacità di visione ma, al contempo, la disponibilità ad assumersi responsabilità e portare avanti con forza una strategia unitaria.

ABC sta diventando un punto di riferimento per il territorio della Versilia. Il mondo del turismo é molto cambiato rispetto al passato e tende a premiare quelle organizzazioni o aziende che sanno mettersi in gioco in maniera attiva. Risulta perciò fondamentale aggiornare il proprio modo di operare, continuando a rimboccarsi le maniche dandosi da fare con nuovi strumenti e approcci, considerando sopratutto il fatto che il turismo balneare è altamente sostituibile, dato che viene offerto su tutti i territori nazionali e internazionali. Se non riusciamo a promo-commercializzare, differenziando i caratteri riconosciuti alla Versilia (natura, sport, enogastronomia, musica, arte) rischieremo di essere schiacciati dagli altri competitor. Ed é per questo che la prossima stagione autunnale sarà ricca di appuntamenti con corsi per la formazione di tutti gli operatori. Oltre a questo la nostra associazione ABC sta lavorando intensamente per individuare nuove strategie territoriali e di programmazione per i prossimi anni».

La stagione estiva ha portato anche conferma sulla presenza social di Lido di Camaiore. La pagina facebook gestita da ABC sfiora i 6 mila like ma sopratutto nell’estate ha prodotto con i suoi post oltre 3.800 reazioni e 568 condivisioni. Ancora meglio le risposte sul profilo Instagram Lido di Camaiore dove i followers hanno sfondato quota 7.300.

Tutti gli eventi estivi organizzati da ABC sono stati ad ingresso gratuito. Anche grazie ad una serie di sponsor e partner: Obi italia, Conad del Tirreno, BCC Banca Versilia Lunigiana e Gargagnana, Cisalfa sport, Gama beach, Delta bevande, Infall, Dieffe Antincendi, Etruria Luce e Gas, Remax Quality House, Pamgel, Toscopesce, S.A. Monselesan e Cupisti Groupama, SunCar, Biagi Nicola, Bimbo Store, Piccoli Passi, Steak House Porca Vacca, Coalve, Coop. Città di Lucca, Giorgetti, Safari, Lic (ex Taims).