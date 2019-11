Più agenti nei quartieri e nelle frazioni periferiche: partono gli incontri con i cittadini per Lucca sicura

LUCCA – Lucca SIcura: al via gli incontri sul territorio con i cittadini. Entra nella sua fase operativa il progetto promosso dall’amministrazione comunale e cofinanziato dalla Regione Toscana per 225mila euro annui, che permette al Comune di Lucca di aumentare gli organici e di utilizzare sei agenti di Polizia Municipale con esperienza per costituire tre nuove pattuglie (da due agenti ciascuna) impegnate in modo continuativo nei quartieri, nelle frazioni e nelle zone periferiche del territorio.

Il progetto entrerà in funzione da gennaio, appena terminate le procedure del concorso pubblico. Nel frattempo, però, l’assessore Francesco Raspini terrà una serie di incontri sul territorio per spiegare ai cittadini la novità e raccontare nel dettaglio come si svilupperà il servizio.

“Con Lucca Sicura andremo a intervenire nelle zone più lontane dal centro storico – spiega l’assessore Raspini -, e garantiremo un presidio di sicurezza ai quartieri della città, come Sant’Anna, San Concordio, San Vito, Pontetetto, San Filippo e Arancio, e alle frazioni e ai paesi più periferici, a partire dalle zone dell’Oltreserchio, della Brancoleria, del Morianese fino a Piaggione, di Santa Maria del Giudice e San Lorenzo a Vaccoli. Le nuove pattuglie non solo costituiranno un presidio per la sicurezza pubblica, ma saranno un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini, filtro principale e primario per raccogliere le segnalazioni delle persone e intervenire in raccordo con il comando di Polizia Municipale, con le altre forze dell’ordine e con l’amministrazione comunale per rispondere alle varie necessità presentate. Rappresenta, in estrema sintesi, un ulteriore tassello di quel progetto generale dell’amministrazione di attenzione e cura a tutto il territorio comunale”.

Lucca sicura si aggiunge inoltre ad altri due interventi realizzati sul tema della sicurezza, il controllo di vicinato e l’estensione del sistema di videosorveglianza con 36 nuove telecamere sul territorio e 5 nei pressi di scuole e parchi.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI. Il primo appuntamento si terrà martedì 26 novembre alle 21, a Nozzano, agli impianti sportivi polivalenti; si prosegue poi con Santa Maria a Colle, martedì 3 dicembre, alle 18 al Centro di cittadinanza attiva “Il Bucaneve”, in via della Chiesa; e ancora a Ponte a Moriano, martedì 10 dicembre alle 21, all’auditorium della Croce Verde. Il giovedì successivo, 12 dicembre, sarà la volta della zona del Morianese, alle 21 nei locali parrocchiali della chiesa di San Quirico di Moriano, mentre martedì 17 dicembre alle 21 l’appuntamento è a Santa Maria Del Giudice, nei locali dell’ex cinema. È in via di definizione anche un ulteriore incontro in Brancoleria, che sarà comunicato a breve.