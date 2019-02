“Piovono Ragni”, a Villa Argentina la presentazione del libro di Valentina Ramacciotti

VIAREGGIO – “Piovono Ragni” è il titolo del romanzo di Valentina Ramacciotti che sarà presentato mercoledì 20 febbraio a Villa Argentina, a Viareggio, alle 17.00, nell’ambito della rassegna “Di Mercoledì: Scrittori e lettori sulla terrazza di Villa Argentina” promossa dalla Provincia di Lucca.

All’incontro letterario, oltre all’autrice, sarà presente come moderatrice , curatrice del blog Paper moon e fondatrice della rivista letteraria dedicata al fantastico Spore Rivista.

Il libro, edito da Eretica, racconta di un vecchio e di un bambino, un viaggio senza coordinate. L’errore di una famiglia intera che torna a inquinare la vita di tutti i suoi membri. L’espiazione, come unica possibilità, attraverso una fuga, l’adozione di un orfano dal passato misterioso, il ricordo di un figlio scomparso. Chi è il Dottor Grimaldi? Un vecchio medico in pensione che vuole salvare il mondo o un ladro di bambini? Un orco cattivo da tenere alla larga dai nostri figli? Se lo chiede Christiane, giovane dottoranda in sordità neurosensoriali, che segue le orme del vecchio e del bambino, attraverso un viaggio che rivela luci e ombre dell’amore filiale, chilometro dopo chilometro.

Valentina Ramacciotti è nata a Lucca nel 1972 e vive in Versilia dove lavora come fotografa freelance e insegnante nelle scuole superiori. Ha scritto due raccolte di racconti e quattro romanzi. Nel 2014, un editore indipendente di letteratura e cultura: Dia-foria, ha pubblicato il suo racconto: “Sotto il fiume, bu! nel bosco”, all’interno di una raccolta di autori vari dal titolo: Faccia non mente, con il sostegno e il patrocinio della Biblioteca comunale Marconi di Viareggio.