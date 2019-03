Pioggia di medaglie per il Dojo Karate Lucca in Veneto: giovani in evidenza per la società lucchese 

LUCCA – E’ stata un grande successo la partecipazione della Dojo Karate Lucca alla classica manifestazione nazionale Trofeo Veneto, che si è svolta domenica scorsa a Ponte di Piave, in provincia di Padova.

I giovanissimi karateki , allenati e guidati da Stella Bux, 6° dan e recentemente diventata allenatrice della nazionale italiana giovanile, Barbara Parente e Umberto Petri, hanno ottenuto grandi risultati in una competizione dall’alto tasso qualitativo : oro per Yari Paolini ( esordienti 55kg) e Gabriele Mitu ( esordienti 50 kg) ; argento per Mattia Paoletti (cadetti 55 kg), Fu Can Massoni (cadetti 67 kg), Michele Menchini (cadetti 62 kg) ; bronzo per Alessandro Simoncini (cadetti 62 kg), Tommaso De Lillo ( junior -70kg), Aurora Ghiselli ( esordienti 42 kg), Marina Moravac (esordienti 47 kg). Non sono riusciti a conquistare medaglie, pur avendo fornito un’ottima prova, anche Matteo Canozzi e Luca Gemignani.

Una prestazione che fa ben sperare per il futuro della gloriosa società sportiva lucchese.