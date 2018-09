Pietrsanta: arriva il tablet nelle scuole, è primo passo verso servizi online

PIETRASANTA – Meno carta e più tecnologia e semplificazione burocratica. Un primo passo per una scuola più digitale, informatizzata e semplice. Il nuovo anno scolastico nel Comune di Pietrasanta coinciderà con una piccola ma importante rivoluzione digitale che renderà più veloce, immediato e funzionale il servizio mensa dal punto di vista organizzativo ed interno: gli ordini dei pasti da parte del personale Ata (Personale Tecnico Amministrativo) non avverranno più sulla carta con la farraginosa spunta di fronte ai nominativi degli alunni e relativo invio via fax o mail ma attraverso un semplice e moderno servizio online in collegamento diretto con l’ufficio scuola e la mensa. Le 19 scuole dei due istituti comprensivi di Pietrasanta saranno dotate di un tablet attraverso il quale il personale dovrà accedere (dopo l’inserimento delle credenziali) al servizio online.

La novità è stata illustrata al personale Ata che materialmente dovrà eseguire la procedura dal Ced del Comune di Pietrasanta che ha coordinato su input dell’amministrazione comunale il progetto: “E’ un primo passo verso la digitalizzazione dei servizi scolastici. – spiega Francesca Bresciani, Assessore alla Pubblica Istruzione – E’ un progetto che portiamo avanti, iniziato con la precedente amministrazione, e che vedrà l’introduzione progressiva e graduale della tecnologia all’interno del sistema scolastico. Il prossimo passo, e per questo stiamo lavorando, è consentire alle famiglie di iscrivere digitalmente i propri figli all’asilo nido oppure al servizio mensa o trasporto così come pagare le rette senza costringerli ad andare sul sito, stampare il modulo, compilarlo, consegnarlo ed attendere una risposta. Basterà iscriversi online: con qualche click da casa. Laddove la burocrazia è inutile la elimineremo per guadagnare benefici in termini di tempo, velocità e semplicità”.