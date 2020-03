Pietrasantanoicisiamo: Ebook e quotidiani gratuiti, la Biblioteca Comunale diventa digitale

PIETRASANTA – Da oggi anche gli utenti iscritti alla Biblioteca del Comune di Pietrasanta possono accedere al portale Media Library on line (MLOL) della Regione Toscana. Si tratta di una vera e propria biblioteca digitale, che consente di accedere via internet, da qualunque luogo e gratuitamente, a quotidiani, riviste, e-book, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, corsi a distanza e tanto altro. E’ una delle tante iniziative che l’amministrazione comunale di Pietrasanta ha inserito nella nuova stanza digitale #Pietrasantanoicisiamo per informare ed intrattenere i cittadini che devono restare a casa.

Accedere è semplice: è sufficiente essere iscritti alla Biblioteca Comunale, richiedere l’account e fornire nome, cognome e un indirizzo di posta elettronica. Il sistema MLOL invierà una mail di conferma di avvenuta iscrizione contenente username e password, oltre al link per effettuare l’accesso.

Per richiedere l’iscrizione o, per i non iscritti alla Biblioteca, per avere maggiori informazioni scrivere a: biblioteca@nullcomune.pietrasanta.lu.it