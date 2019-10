Pietrasanta: tutto pronto per un Halloween a misura di bambino

PIETRASANTA – Ha già raggiunto il tutto esaurito il laboratorio in chiave “riciclo” proposto nell’ambito di “Pietrasanta a Misura di Bambino” che si svolgerà domenica 27 ottobre alle 18 al MuSA di Pietrasanta.

Il laboratorio, promosso da Fondazione Versiliana, Comune di Pietrasanta in collaborazione con l’Associazione RecuperArti, è destinato ai bambini dai 5 anni in su che potranno realizzare decorazioni sul tema della festa più tenebrosa dell’anno con materiali di scarto e di recupero da riutilizzare creativamente. Un modo simpatico per dare sfogo alla propria creatività, imparare a trasformare oggetti e realizzare zucche, fantasmi e spiriti con cui addobbare la propria cameretta in vista della festa di Halloween.

Nell’attesa i genitori potranno assistere alla proiezione del video “la voce del marmo”, un racconto emozionale alla scoperta della lavorazione del marmo in Versilia.

La durata è di 1 ora. Per info whatsApp: 3292391694