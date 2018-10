Pietrasanta: tredici interventi su altrettanti tratti di strada malmessi

PIETRASANTA – Tredici tratti malmessi a causa della presenza delle radici degli alberi che nel tempo hanno sfondato l’asfalto e creato avvallamenti e dossi pericolosi per chi li percorre in bicicletta. Iniziato il piano di ripristini della pista ciclabile da parte dell’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti che corre lungo il viale Apua e che dal centro storico porta fino alla Marina. Molto utilizzata da residenti e turisti per spostarsi in bicicletta e a piedi, anche durante il periodo invernale, erano diversi i punti della pista ciclabile che presentavano criticità in più occasioni segnalati. Nei tredici tratti individuati sono stati rimossi i dossi e gli avvallamenti ed è stato posato nuovo asfalto così da migliorarne la sicurezza e la percorribilità. Successivamente sarà ridisegnata anche la segnaletica orizzontale.