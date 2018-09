Pietrasanta – Street Food e fuochi d’artificio musicali, tutto pronto per la lunga Notte del Pontile

PIETRASANTA – Fuochi d’artificio musicali per la lunga notte della Festa del Pontile di Tonfano ma anche lo street food con una selezionatissima proposta del cibo di strada di tutta Italia. Ed ancora spettacoli itineranti per bambini, l’esclusivo concerto – gratuito – di Alessandro Ristori & The Portofinos per tuffarsi nelle atmosfere vintage degli anni ’50 e ‘60, cortei e giochi storici con la Contrada La Cervia e molto altro.

Tutto pronto nel cuore della Marina per il grande evento in programma sabato 15 (dalle 17.00) e domenica 16 settembre promosso dal Comune di Pietrasanta in collaborazione con Marina Eventi dedicato al decennale dalla realizzazione dell’amata passeggiata che ha cambiato la prospettiva turistica di Pietrasanta e della Versilia. Un weekend formato famiglia

Food truck, apecar e friggitorie popoleranno, per tutto il weekend, quindi anche per tutta la giornata di domenica 16 settembre, via Versilia, Via Doninzetti e Piazza XXIV Maggio con il cuore di Tonfano epicentro di tutte le iniziative. In programma anche due momenti istituzionali con la consegna degli attestati a tutti coloro che hanno contribuito alla progettazione e alla realizzazione del Pontile e alla premiazione del concorso “Come Eravamo” rivolto ai commercianti.

Da segnalare tra gli eventi collaterali la fotografia con una esposizione di foto del pontile a cura di Tramonti Italiani e la passeggiata artistica tra le opere di Artigianart. L’ingresso alla manifestazione è libero.

Il programma. Sabato 15 settembre: dalle ore 17.00 apertura villaggio Street Food e spettacoli itineranti a cura di Archimossi; ore 19.00 Corteo e Giochi di Bandiera della Contrada La Cervia; ore 21.15 saluti istituzionali e consegna attestati; ore 21.30 concerto di Alessandro Ristori & The Portofinos; ore 22.30 fuochi d’artificio. Domenica 16 settembre: dalle 17.00 apertura del villaggio Street Food.