Pietrasanta: stop a sovraccarico traffico in via Torraccia-via Fossetto, tutelati residenti

PIETRASANTA – Modificata la viabilità in via Torraccia e via Fossetto per alleggerire il traffico nelle due arterie cittadine densamente popolate tra la nuova via di collegamento (via Provinciale Vallecchia – via Aurelia) e l’area della Pesa utilizzate impropriamente come “scorciatoie” per raggiungere il centro storico. Centinaia erano infatti i mezzi che ogni giorno, per evitare il traffico della via provinciale Vallecchia ed i semafori, tagliavano lungo la nuova via di collegamento dalla rotonda di via Torraccia fino a via Marconi passando quindi da via Fossetto. Percorso alternativo che negli ultimi mesi avevano fatto innalzare vertiginosamente il numero di transiti di mezzi in via Torraccia e via Fossetto. Entrambe le strade sono limitrofe alle ferrovie e sono già sollecitate notevolmente dal punto di vista del livello di rumorosità. La nuova viabilità, in estrema sintesi, trasforma via Torraccia in strada a fondo chiuso.

Le due strade di collegamento diventano così ad esclusivo uso residenziale e commerciale. Sarà ovviamente garantito il transito per il carico e scarico dei mezzi pesanti da e per le aziende presenti in via Torraccia. Unica eccezione i mezzi pesanti che potranno, in caso di impossibilità ad invertire la marcia o effettuare manovre, transitare anche da via Fossetto.

Controlli sono previsti nei prossimi giorni da parte della Polizia Municipale per far osservare i divieti di transito.