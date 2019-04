Pietrasanta ricorda Padre Eugenio Barsanti: 155 anni fa la scomparsa inventore motore a scoppio

PIETRASANTA – Il 18 aprile del 1864 moriva a Seraing, in Belgio, Padre Eugenio Barsanti. Pietrasanta ricorda il suo illustre cittadino ed inventore del motore a scoppio, in occasione del 155esimo anniversario della sua morte, con una cerimonia in programma giovedì 18 aprile alle ore 11.00, presso la sua Casa Natale in via Mazzini, nel centro storico. Per l’occasione sarà aperto, con orario straordinario, anche il museo a lui dedicato, al piano primo di Palazzo Panichi in Piazza Duomo.

Saranno l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Francesca Bresciani ed il Presidente del Premio Internazionale Barsanti e Matteucci, Andrea Biagiotti a deporre la corona di alloro in via Mazzini, alla targa che ricorda la casa in cui nacque l’inventore.

Il Museo sarà aperto mercoledì 18 aprile dalle ore 10.00 alle 13.00 e sabato, domenica e festivi con il solito orario, dalle 16.00 alle 19.00 (ingresso libero). In esposizione i modelli dei primi prototipi di motore a scoppio, cimeli, ricostruzioni storiche, documenti ed effetti personali.