Pietrasanta: restyling per il Parco Lumaca, in arrivo nuove risorse per potenziamento parchi cittadini

PIETRASANTA – Restyling per il Parco della Lumaca che tornerà ad essere aperto al pubblico già questo weekend in occasione di Pietrasanta Medievale. I lavori di sistemazione, in corso in queste ore, consistono nella rimozione del ghiaino e nella relativa posa di uno speciale stabilizzante color sabbia che richiama i colori di Piazza Duomo oltre che nell’installazione di nuovi cordoli per delimitare il percorso interno. Successivamente sarà revisionato anche l’impianto di irrigazione ed in primavera sistemato anche il manto erboso. Il parco “green” cittadino con vista su Piazza Duomo e la Rocca è il primo, così come annunciato e promesso dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti, di una serie di interventi che riguarderanno diversi dei parchi cittadini nei prossimi mesi.

Aree pubbliche, punti di aggregazione intergenerazionali e di incontro per le famiglie dei residenti e turisti che saranno potenziate, anche dal punto di vista ludico, con nuovi giochi ed intrattenimenti. Nei precedenti due anni l’amministrazione aveva già investito per l’acquisto di giochi a molla, altalene, scivoli, castelli, torri e pavimentazioni anti-trauma circa 100mila euro a cui vanno a sommarsi i numeri interventi di messa in sicurezza e di miglioramenti ambientali. “Nel prossimo bilancio, che rappresenterà dal punto di vista finanziario il nostro progetto per la città e le nostre priorità per il 2019 – spiega Alberto Stefano Giovannetti, Sindaco di Pietrasanta – destineremo nuove risorse per continuare il percorso di riqualificazione, manutenzioni periodiche e di potenziamento degli spazi pubblici iniziato nel 2015. Renderemo questi spazi ancora più accoglienti, divertenti e sicuri”.