Pietrasanta: palestre Stagio Stagi e Pascoli, Comune pronto a gestione diretta

PIETRASANTA – Il Comune di Pietrasanta pronto a gestire la rinnovata palestra dello Stagio Stagi e della Pascoli. Le due palestre oggi sono gestite dalla Provincia di Lucca. Lo scopo è amministrare direttamente, e senza ulteriori filtri, le griglie di assegnazione degli orari alle associazioni sportive cittadine migliorando così anche l’efficienza della gestione degli spazi e delle eventuali azioni di intervento in caso di disservizi o problematiche alle strutture. Una richiesta avanzata in via informale già in occasione di un recente incontro con la Provincia di Lucca dal Sindaco, Alberto Giovannetti, diventato ora formalità attraverso la richiesta firmata dall’assessore allo sport, Andrea Cosci: “come è noto – spiega il primo cittadino – Giovannetti – i due istituti scolastici superiori sono dotati di palestre utilizzate, in orario extrascolastico, dalle associazioni sportive della nostra città. Il nostro ufficio sport invece gestisce gli spazi delle palestre, sempre in orario extrascolastico, delle strutture di istruzione inferiore (elementari e medie). Crediamo che sia più logico ed efficiente per garantire massima funzionalità quella di affidare ad un unico soggetto, che ha aderenza quotidiana con il territorio e conoscenza delle realtà sportive, la gestione di questi spazi così da far combaciare le esigenze delle singole associazioni andando anche incontro alle richieste in maniera puntuale. Crediamo che sia la strada giusta per razionalizzare tempo, spazi ed opportunità”. La proposta nasce da un input dell’assessore Cosci: “non ha nessun senso una duplice gestione anche alla luce delle difficoltà della Provincia di Lucca – conclude – dopo la riforma. Il nostro obiettivo è mettere le società sportive in condizione di avere spazi adeguati, accoglienti, meglio organizzati e funzionali alle loro aspettative”.