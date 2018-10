Pietrasanta: Mosca chiama Pietrasanta,appena terminato il salone del turismo di Parigi

PIETRASANTA – La promozione di Pietrasanta entra nel vivo con una doppia iniziativa in terra di Federazione Russa. Non soltanto Pietrasanta prenderà parte a “Buongiorno Italia”, la fiera delle eccellenze italiane che si svolgerà a Mosca dall’8 all’11 dicembre, ma, grazie all’ospitalità e al sostegno dell’Ambasciatore d’Italia a Mosca Pasquale Terracciano, probabilmente a marzo 2019, Pietrasanta è attesa per un altro prestigioso rendez-vous promozionale direttamente in Ambasciata, con iniziative collaterali di presentazione da scrivere con l’Istituto di Cultura e con ENIT, con la collaborazione diretta delle categorie economiche. Non a caso anche questo secondo appuntamento sarà oggetto della prossima riunione di START, il gruppo di discussione e proposta che riunisce istituzioni culturali e operatori economici del territorio. L’iniziativa è stata concordata dal sindaco Alberto Stefano Giovannetti e dall’Assessore ai Beni, Attività Culturali e Turismo, Massimo Mallegni con l’Ambasciatore Terracciano che ha ufficialmente espresso tutta la sua disponibilità in una lettera giunta questa mattina in municipio. “Abbiamo bisogno di dare visibilità alle nostre risorse – spiega l’assessore Massimo Mallegni – Pietrasanta è molto nota nel settore artistico-creativo ma è necessario far conoscere il nostro territorio, la Versilia, in tutte le sue peculiarità. Ringrazio il sindaco per avermi dato la sua fiducia chiedendomi, oltre che come parlamentare, anche come assessore di sviluppare le relazioni internazionali”.

Intanto si è appena concluso a Parigi il salone del turismo “IFTM Top Resa” cui Pietrasanta ha partecipato in qualità di partner del progetto europeo Sistina, ovvero Sistema per il Turismo Innovativo nell’Alto Mediterraneo, finanziato dal programma di cooperazione Italia – Francia 2014-2020. Un appuntamento di riferimento per gli operatori del turismo, francesi e non, un’occasione di scambio per meglio intendere l’evoluzione del settore. Ha richiamata circa 31 mila visitatori professionali.