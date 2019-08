Pietrasanta Medievale, bando per partecipare al mercatino hobbisti-operatori dell’ingegno e operatori professionali

PIETRASANTA – Mercatino degli hobbisti e dell’ingegno e mercatino degli operatori professionali: aperti i termini per partecipare ai due mercatini collaterali in occasione della terza edizione di Pietrasanta Medievale in programma da sabato 5 a domenica 6 ottobre nel centro storico di Pietrasanta. Tante le iniziative in agenda che accompagnano la due giorni dedicata alle rievocazioni e alla storia di Pietrasanta e della Versilia.

Due i bandi già consultabili sul sito www.comune.pietrasanta.lu.it: il bando rivolto agli operatori commerciali su aree pubbliche per il quale è necessario essere iscritti al registro imprese e produttori agricoli e l’avviso per partecipare al mercato degli hobbisti e creatori opere del proprio ingegno per il quale (persone fisiche che non esercitano attività commerciale o artigianale).

I soggetti in possesso dei requisiti che intendono partecipare all’assegnazione degli spazi su suolo pubblico dovranno presentare, informa digitale, tramite PEC (comune.pietrasanta@nullpostacert.toscana.it) o, in forma cartacea, direttamente all’ufficio protocollo, la domanda redatta in bollo da € 16,00 utilizzando esclusivamente il modello appositamente predisposto ed allegato al presente bando, entro e non oltre il 18 settembre 2019, farà fede la data di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo. Nel caso in cui la PEC sia inviata da un incaricato, è necessario allegare anche la procura alla trasmissione.