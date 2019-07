Pietrasanta in concerto: da Berlino a Pietrasanta i migliori talenti della classica nel Chiostro di Sant’Agostino

PIETRASANTA – Un concerto da non perdere, primo dei due eventi che vedranno protagonisti a “Pietrasanta in Concerto” i più prestigiosi esponenti della fiorente vita musicale di Berlino, una delle capitali mondiali della musica.

Sabato 20 luglio alle 21.30 il Festival Internazionale di musica da Camera ideato e diretto da Michael Guttman, proporrà infatti nel Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta, un concerto in cui si esibiranno i migliori musicisti della Berlino classica a vario titolo legati alla prestigiosa Filarmonica di Berlino tra cui Guy Braunstein violino, Amihai Grosz prima viola della Filarmonica e Gili Schwarzman flauto.

Insieme a loro si esibirà anche lo stesso Michael Guttman e la ipnotica violoncellista Jing Zhao. Protagonista della serata anche Denis Kozhukin, straordinario talento russo del pianoforte di casa a Berlino. In programma musiche di Reger, Brahms, Dvorak oltre alla celeberrima Rapsodia in Blu di Gershwin. I musicisti di Berlino saranno protagonisti anche la sera successiva domenica 21 luglio per la serata concerto che Guttman ha voluto intitolare “Scherzo Diabolico” e che promette grandi emozioni.

Promosso e organizzato dall’Associazione Musica Viva, sostenuto dal Comune di Pietrasanta, patrocinato dalla Regione Toscana, il Festival proseguirà ininterrottamente fino al 28 luglio. Biglietti ( da 15 a 45 euro con sconti per i residenti nel Comune di Pietrasanta sono acquistabili su Ticketone, presso la biglietteria della Versiliana e presso la biglietteria del Teatro Comunale di Pietrasanta) Info 0584 265757 www.pietrasantainconcerto.com

Sabato 20 luglio

BERLIN MUSIC FEST I :“LA BELLEZZA”

DENIS KOZHUKHIN, pianoforte

GUY BRAUNSTEIN, violino

MICHAEL GUTTMAN, violino

AMIHAI GROSZ, viola

JING ZHAO, violoncello

GILI SCHWARZMAN, flauto

M. REGER — Serenade per flauto, violino e viola

J. BRAHMS — Scherzo per violino e pianoforte op. posth. in do minore

G. GERSHWIN — Rhapsody in Blue

A. DVORAK — Quintetto n. 2 per pianoforte e archi

Chiostro Sant’ Agostino / 21.30

Domenica 21 luglio

BERLIN MUSIC FEST II : SCHERZO DIABOLICO





DENIS KOZHUKIN, pianoforte

GUY BRAUNSTEIN, violino

MICHAEL GUTTMAN, violino

AMIHAI GROSZ, viola

JING ZHAO, violoncello

ALMA SADÉ, soprano

W.A. MOZART — Quartetto per flauto e trio d’archi n.3 in do maggiore

O. RESPIGHI — Il tramonto : poemetto lirico per soprano e quartetto d’archi

J.BRAHMS — Quartetto per pianoforte n.1 in Sol minore

Chiostro Sant’ Agostino / 21.30

Lunedì 22 luglio

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

VADIM REPIN, violino

MICHAEL GUTTMAN, violino

AMIHAI GROSZ, viola

JING ZHAO, violoncello

KONSTANTIN LIFSCHITZ, pianoforte

B.BRITTEN —Sonata per violoncello solo

E. GRIEG — Sonata n.3 per violino e pianoforte

Chiostro Sant’ Agostino / 21:30

Martedì 23 luglio

JEAN-LUC PONTY QUINTET: THE ATLANTIC YEARS

JEAN-LUC PONTY, violino

WILLIAM LECOMTE, pianoforte, tastiera

JEAN MARIE ECAY, chitarra

GUY NSANGUÉ AKWA, basso

DAMIEN SCHMITT, batteria

La Rocca / 21.30 / Ingresso libero

Mercoledì 24 luglio

TANGO NUEVO DE BUENOS AIRES

SONICO ENSEMBLE

STEPHEN MEYER, violino

IVO DE GREEF, pianoforte

CAMILO CORDOBA, chitarra

ARIEL EBERSTEIN, contrabbasso

LYSANDRE DONOSO, bandoneon

Presentando la musica di Eduardo Rovira

Chiostro Sant’ Agostino / 21:30

Giovedì 25 luglio

THE PIETRASANTA VIRTUOSI



Brussels Chamber Orchestra

JING ZHAO, violoncello

EKATERINA ASTASHOVA, violino

MICHAEL GUTTMAN, violino

A. VIVALDI — Concerto per violino, violoncello e archi in si bemolle maggiore

G. PUCCINI — i Crisantemi

G. ROSSINI ARR. G. SOLLIMA — Una lacrima

A. PIAZZOLLA ARR. M. VILLUENDAS — Concerto per quintetto

I. RAICHELSON

Chiostro Sant’ Agostino / 21.30

Venerdì 26 luglio

BALLATA CON BEREZOVSKY

BORIS BEREZOVSKY, pianoforte

A. SCRIABIN

S.RACHMANINOV — Moments musicaux

F. CHOPIN — Godowsky

Chiostro Sant’ Agostino / 21.30

Sabato 27 luglio

VIAGGI: UN’ODISSEA MUSICALE

DAVID KRAKAUER, clarinetto

KATHLEEN TAGG, pianoforte

C. DEBUSSY / A. KHACHATURIAN

A. ELLSTEIN / J. ZORN

D. KRAKAUER / K. TAGG

Musa / 21.30

Domenica 28 luglio

TRIO AL TOP

ALEXANDER KNYAZEV, violoncello

VANESSA BENELLI MOSELL, pianoforte

MICHAEL GUTTMAN, violino

J. S. BACH — Suite per violoncello solo n.5 in Do minore

C. FRANCK — Sonata per violoncello e pianoforte in La maggiore

F. MENDELSSOHN —Trio per pianoforte n. 2 in Do minore

Chiostro Sant’ Agostino / 21.30

Info e biglietti 0584 265757 ( Biglietteria festival La Versiliana e Biglietteria Teatro Comunale di Pietrasanta ) Biglietti disponibili anche on line su www.ticketone.it –

