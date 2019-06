Pietrasanta: Gara Velica chiude Festa S. Antonio, in migliaia alla processione in notturna

PIETRASANTA – Da tempo non si vedeva una partecipazione così numerosa e coinvolta. La nuova formula della Festa di S. Antonio, con più eventi nell’arco di una settimana a corollario della ricorrenza del Santo Patrono di Marina di Pietrasanta, richiama tanto pubblico e consensi.

Erano in migliaia giovedì sera a Tonfano per la tradizionale processione del Santo tra tappeti fioriti, luminarie e musica.Accompagnato dalla Filarmonica di Capezzano Monte, la processione guidata da Don Stefano d’Atri e dal Padre Guarino Valentino si è snodata per tutto il centro di Marina fino al rondò di un Pontile illuminato a festa e mai come in questa occasione così spettacolare. In processione il Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti con la famiglia, assessori e tanti consiglieri a sottolineare il nuovo corso della Festa del Santo Patrono che per la prima volta è riuscita a coinvolgere tutti gli attori del territorio consegnando alla frazione anche la prima edizione della Fiera di S. Antonio con una settantina stand disseminati per le vie di Marina. <<La Festa di S. Antonio – analizza il Sindaco – può diventare la Festa di apertura dell’estate in Versilia così come lo è S. Ermete per la chiusura. Questo primo test è andato molto bene anche dal punto di vista della fiera. Possiamo solo migliorare e farla crescere. Attorno al Santo Patrono la città si è raccolta ed ha risposto alla grande e per questo ringrazio tutti i volontari, tantissimi, e le associazioni che hanno contribuito a costruire questo nuovo contenitore di opportunità per la città>>.

Promossa dal Comune di Pietrasanta, Balneari del Consorzio Mare Versilia, Amici del Pontile, Club Velico, Marina Eventi, Amici della Via Francigena, Capitaneria di Porto, Federazione Italiana Nuoto, Schola Cantorum, albergatori e tanti cittadini e volontari, la Festa di S. Antonio si chiuderà sabato 15 giugno con la Gara Velica organizzata dal Club Velico di Marina di Pietrasanta con punto di partenza dal pontile di Tonfano.