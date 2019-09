“Pietrasanta Film Festival”, al via tre giorni di proiezioni nel Chiostro

PIETRASANTA – Ciak, si gira! Pietrasanta capitale internazionale dei cortometraggi con la quinta edizione del Pietrasanta Film Festival. In concorso, ed in proiezione, le 22 pellicole finaliste selezionate dalla giuria. Il Chiostro di S. Agostino, nel centro storico, sarà il cinema naturale della rassegna del cinema breve organizzata dall’Associazione “Mondo Cinema” di Patrizia Pacini e Fabio Pompili Rossini con il patrocinio e il contributo tecnico del Comune di Pietrasanta in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre con ingresso libero. Madrina della kermesse l’attrice e regista Linda Vitale. Di grande livello la giuria presieduta da Giulio Marlia e formata da produttori, docenti, esperti, organizzatori come Lucia Mazzoleni, Maria Stefania Carraresi, Lucia Seppia, Annamaria Stella, Alessandra Cortopassi, Mary Di Iasio e Andrea Vassalle, Silvana Facheris, Claudia Menichini e Marilena Cheli Tomei.

La capitale internazionale della scultura e della lavorazione artistica del marmo e del bronzo diventa, per tre giorni, palcoscenico dei cortometraggi con decine di ore di proiezioni gratuite. Per gli amanti del cinema e dei corti il Pietrasanta Film Festival è una vera e propria occasione per un’abbuffata. “Al nostro palinsesto – analizza Alberto Stefano Giovannetti, Sindaco di Pietrasanta – mancava un evento dedicato al cinema e al cinema breve per completare una programmazione che da qui al prossimo novembre metterà in fila una serie di eventi di grandissimo richiamo nel centro storico come il Festival Medievale, Libropolis Festival del Libro e dell’editoria indipendente ed Sophia Festival della Filosofia: Pietrasanta continuerà ad essere, anche nei mesi autunnali ed invernali, il faro dell’intrattenimento culturale in Versilia ed in Toscana grazie ad una proposta di qualità e interdisciplinare”.

In proiezione durante la tre giorni ci saranno corti anche da Iran, Malta, Cina, Spagna, Inghilterra e Usa: “Tra fratelli” di Lidia Vitale, “Soap and Water” di Francesco Cocco, “Soubrette” di Marco Mingolla, “Azadeh” di Mirabbas Khosravinezhad, “Io la sedia me la porto da casa” di Aurora Deiana, “Bird” di Cesar Deneken e Maria Mulero, “Marbut” di Winston Azzopardi, “Cafèsigaret” di Agostino Devastato, “Parking Inspector’s Rabbit” di Alexander Darby, “99.9” di Achille Marciano, “The Last Dream of Kabuki” di Wanderson Dos Santos e Fini Maza, “Walter Treppiedi” di Elena Bouryka, “Slaughter” di Saman Hosseinpour e Ako Zandkarimi, “Mazzeppa” di Jonathan Lago Lago, “Icaro” di Gabriela Perera Vitlloch, “Nine Steps” di Moises Romera Perez e Marisa Crespo Abril, “La ricchezza” di Napoli di Loris Arduino, “Genericamente” di Giulio Neglia, “Burning Red” di Fabrizio Ancillai, “American Marriage” di Giorgio Arcelli Fontana e “The Fixer” di David Calderon Vizcaya. A fianco dei cortometraggi anche le opere della collettiva “Arte e Cinema” in esposizione nella Sala delle Grasce a cura di Ludovico Gierut oltre ai coinvolgimento dei negozi del centro storico con vetrine allestite a tema.

Ecco il programma della manifestazione: venerdì 20 settembre dalle ore 11.00 alle ore 13.00 incontro con la Professoressa Marilena Cheli Tomei e dalle ore 17.00 alle 20.00 inaugurazione del Festival e prima proiezione dei corti in gara; sabato 21 settembre dalle ore 11.00 alle ore 13.00 incontro con lo scultore Renzo Maggi e dalle ore 17.00 alle 20.00 si prosegue con i cortometraggi in rassegna e domenica 22 settembre dalle ore 17.00, proiezione degli ultimi corti in concorso e premiazione dei vincitori.