Pietrasanta è tutta da bere: due giorni con l’arte dei cocktail in Piazza Duomo

PIETRASANTA – “Pietrasanta da bere”, è l’evento di cocktail tasting sotto le stelle di Piazza Duomo. Terza edizione per la rassegna che promuove la competenza e professionalità dei bar tender di Pietrasanta, capaci di guidare i visitatori ad un consumo attento e consapevole, all’insegna della qualità. Appuntamento a domenica 26 e lunedì 27 maggio (dalle ore 18.00 alle 23.00), in Piazza Duomo, nel cuore del centro storico, per due serate di degustazione e promozione dell’arte dei drinks miscelati.

L’evento, sostenuto da Comune di Pietrasanta, è organizzato dall’associazione Pietrasanta da Bere insieme a Versilia E20 e con la collaborazione di Savema Spa e Versilia Food & Drink.

Sono tredici i locali aderenti all’iniziativa, come ttredici sono i cocktail inediti da provare.: B’Art, Bar Avio, Il Duomo, Ristorum in PetraSancta, The Vintage, Camomilla Club, Caffè Grimaldi, Caffè al Teatro, Bar Gatto Nero, Bar de lo Studio, Filippo, Bar Pietrasantese, Cobra Food & Drink.

Ogni singola postazione andrà a formare, insieme alle altre, un percorso degustativo con proposte alcoliche e non, appositamente ideate per la due giorni in piazza. Per accedere al percorso è necessario dotarsi del coupon all’ingresso.

Parola chiave di questa nuovissima terza edizione è sinergia, tra i produttori alimentari, con la degustazione di eccellenze toscane e prodotti tipici, e i Tuscan Spirts, un consorzio di nove produttori nella produzione di liquori, metteranno a disposizione i loro prodotti di eccellenza. Musica dal vivo ed editoria con la presentazione di un nuovo libro dal titolo “Toscana da bere”.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts