Pietrasanta è in sella, quattro totem artistici per riparazioni fai da te tra collina, centro e Marina

PIETRASANTA – Pietrasanta è in…sella. Iniziato il posizionamento delle quattro totem artistici di servizio fai da te rivolte ai ciclisti inserito nel programma di mandato dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti. Il progetto nasce da un’idea del consigliere comunale Giacomo Vannucci.

Un chiaro segnale di attenzione alla mobilità sostenibile (era uno dei 15 punti elettorali), un incentivo ad utilizzare la bicicletta al posto dei mezzi inquinanti ma anche un valido supporto per i turisti e residenti in panne. Le quattro postazioni di Pietrasanta in Sella sono tutte dotate delle attrezzate necessarie per eseguire, in autonomia, le piccole riparazioni in caso per esempio di foratura della ruota.

Le postazioni sono dotate di pompa, pinze, chiavi di vario tipo, cacciaviti e di uno speciale supporto per posizionare la bicicletta e consentire così di eseguire l’intervento. Le quattro postazioni saranno collocate allo Skate Park, a Tonfano in piazza Leonetto Amadei e a Fiumetto presso l’ingresso del Parco della Versiliana e Capriglia.