Pietrasanta: corsa contro il tempo per lo ‘Stagio Stagi’, undici aule pronte per ospitare studenti

PIETRASANTA – Corsa contro il tempo per consegnare entro il fine settimana l’ala del Chiostro di S. Agostino messa a disposizione dal Comune di Pietrasanta alla Provincia di Lucca che ospiteranno le undici classi, tra geometri ed indirizzo agrario, dello Stagio Stagi. La neo amministrazione comunale di Alberto Giovannetti sta completando, proprio in queste ore, gli interventi di adeguamento, già terminati nelle aule, all’esterno della facciata, lungo via S. Agostino, per eliminare alcune criticità legate ad infiltrazioni e scolo delle acque. Il costo degli interventi sarà anticipato, come da accordo con la Provincia di Lucca, dal Comune di Pietrasanta. “Stiamo lavorando tutti per lo stesso obiettivo che è quello, in questa fase, di garantire agli studenti aule adeguate, accoglienti e sicure all’interno del Chiostro di S. Agostino, un plesso bello ed incastrato in un contesto altrettanto bello come il centro storico. – spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione e ai Lavori Pubblici, Francesca Bresciani – Le aule resteranno a disposizione della Provincia di Lucca, a cui abbiamo cercato di fornire tutto il supporto necessario e lo dimostra il plesso messo a disposizione e soprattutto le risorse finanziarie investite, fino a che il progetto di sostituzione edilizia dell’attuale stabile, per cui non abbiamo perso le speranze, non sarà realizzato. Questa deve infatti essere una soluzione temporanea. – conclude la Bresciani – Era importante non creare altri disagi e preoccupazioni alle famiglie degli alunni e agli alunni stessi che credo troveranno qui le condizioni ottimali”.