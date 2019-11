Pietrasanta Cardioprotetta, cresce ancora l’esercito degli angeli del cuore

PIETRASANTA – L’esercito degli angeli del cuore di Pietrasanta Cardioprotetta cresce ancora. Sono 75 i volontari pietrasantini che hanno partecipato ai quattro corsi organizzati nel mese di ottobre dal Comune di Pietrasanta e dalla Società Salvamento Versilia per imparare ad utilizzare uno dei defibrillatori semiautomatici (Dae) del progetto Pietrasanta Cardioprotetta dislocati sul territorio. Il progetto, coordinato dal consigliere Giacomo Vannucci insieme all’assessore allo sport ed associazionismo, Andrea Cosci, è pronto ad ampliarsi ulteriormente con l’installazione di altre due postazioni: una a Ponterosso, nella piazzetta della frazione grazie alla collaborazione con il comitato, ed una a Capriglia presso il Circolo Soms. “La formazione è un elemento indispensabile – spiega Vannucci – per utilizzare nella maniera corretta il defibrillatore in attesa dell’arrivo dei medici. Il tempo che trascorre da un arresto cardiaco a quello dei soccorsi è tempo prezioso per salvare una vita. Il progetto, partito nel 2015, ha già dimostrato di poter essere indispensabile almeno in un paio di occasioni. I defibrillatori sono già presenti in molte frazione, nei centri civici, nelle palestre. Siamo stati tra i primi comuni in Versilia a strutturare un progetto così importante. L’ultimo defibrillatore è stato installato a Fiumetto. Il prossimo step sarà quello di dotare anche la piazzetta di Ponterosso e Capriglia degli apparecchi”. A novembre sono in programma nuovi corsi: “stiamo organizzando nuove sessioni sia per chi necessità dell’aggiornamento sia per chi vuole ottenere l’abilitazione all’utilizzo dei defibrillatore. In tre anni – spiega ancora Vannucci – abbiamo formato già 500 volontari. Sono un esercito al servizio della comunità e della vita”.

Un defibrillatore è oggi presente in Piazza Duomo, in Piazza XXIV Maggio a Tonfano, in piazza Don Oscar Perich a Strettoia, nella piazza della frazione del Crociale e a Valdicastello, di fronte al Liceo Artistico Stagio Stagi, al Pollino, Capezzano Monte e Fiumetto oltre che in tutti gli impianti sportivi, centri civici ed il polo formativo dell’Osterietta.

Le donazioni per contribuire all’acquisto di un nuovo Dae possono essere effettuate sul conto corrente Banca BPM IT21L 05034 70220 00000 00000 69 con causale Pietrasanta Cardioprotetta. Per informazioni è possibile contattare il consigliere comunale Giacomo Vannucci al numero 347.5591830 o all’indirizzo mail giacomovannucci@nullvirgilio.it