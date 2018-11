Pietrasanta capitale Filosofia, weekend con i grandi pensatori italiani

PIETRASANTA – Pietrasanta capitale della Filosofia e della coscienza. Weekend con i migliori pensatori italiani al Teatro Comunale di Pietrasanta, nel cuore del centro storico, per la terza edizione di Sophia – la Filosofia in festa, il festival dedicato al pensiero filosofico diretto da Alessandro Montefameglio e organizzato dall’associazione culturale Rossocarminio, presieduta da Franca Polizzano e patrocinato dal Comune di Pietrasanta. Il Festival è in programma da sabato 18 a domenica 18 novembre (dalle 10.00 in poi). Info e programma su www.festivalsophia.it

Fin dalla sua prima edizione, Sophia ha avuto il desiderio di raggiungere pubblico di ogni tipo e di tutte le età, guardando alla filosofia come un metodo pratico e sempre attuale per migliorare le proprie capacità e potenzialità. Uno strumento concreto ed efficace per comprendersi e comprendere la realtà che ci circonda, utile nella vita quotidiana e nel lavoro. Con questi presupposti, il festival desidera creare un’occasione in cui la filosofia possa essere un bene comune accessibile a tutti e in cui la cultura possa muoversi liberamente, offrendo allo stesso tempo un’occasione in cui studenti, insegnanti, scuole e università possano fisicamente incontrarsi e dialogare tra loro, beneficiando di stimoli e spunti per favorire lo studio e la ricerca.

Otto gli appuntamenti, tutti ad ingresso libero (a numero chiuso). Tra i protagonisti Erri de Luca, Fabrizio Desideri (Università di Firenze), Alessandro Fo (Università di Siena), Alberto Jori (Università degli studi di Ferrara), Alfonso Iacono (Università di Pisa), Giacomo Marramao (Università Roma Tre), Massimo Mori (Università di Torino) e Matteo Saudino (Liceo Scientifico “G. Bruno” Torino).

Dopo Libropolis, il Festival dell’editoria indipendente, l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti mette in campo un altro evento culturale di livello nazionale per dare continuità alla sua meravigliosa programmazione autunnale che proseguirà a dicembre con i mercatini di Natale, la mostra di Romano Cosci e con la festa di San Silvestro in Piazza Duomo.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi.pietrasanta?fref=ts