Pietrasanta: al MuSA “Conversazioni con l’artista”

PIETRASANTA – Dopo il successo degli anni scorsi, a partire da venerdì 28 giugno riprendono al MuSA le “Conversazioni con l’artista”, ciclo di appuntamenti con artisti di fama internazionale che quest’anno sarà costituito da tre incontri.

Nel corso di ognuno il protagonista si racconterà attraverso aneddoti ed esperienze che hanno reso vitale e significativo il proprio percorso espressivo, alla ricerca delle motivazioni che lo hanno spinto ad intraprendere la carriera artistica, spesso in luoghi lontani dalle proprie origini.

Ospite della prima serata, venerdì 28 giugno, sarà Ivan Theimer, artista cecoslovacco, uno dei maggiori scultori contemporanei viventi, creatore di sculture straordinarie. Di tradizione classica e rinascimentale, incanta con temi mitologici e divulga in forme simboliche esseri umani, animali o l’intero regno vegetale, in un continuo mescolarsi tra le suggestioni provenienti dal passato e la sua sensibilità contemporanea.

Dopo aver frequentato l’Accademia di Belle Arti nel suo paese, l’artista ceco emigra a Parigi, dove realizza opere in luoghi pubblici di grande prestigio, come ad esempio il “Monumento dei diritti dell’uomo e dei cittadini” di Parigi situato a Champ de Mars, opera commissionata direttamente da Francois Mitterand. In Versilia dal 1974, realizza le sue opere presso i Laboratori Franco Cervietti, Roberta Giovannini, Lorenzo Lucchesi, Pasquino Pasquini, e le Fonderie Del Chiaro, Giuntoli, Mariani e Tesconi. Nel 1998 riceve dal Circolo F.lli Rosselli il “Premio Pietrasanta e la Versilia nel mondo”.

L’evento sarà arricchito dalla proiezione di due video, ciascuno dei quali rappresenterà un’opera monumentale dell’artista, una a Bordeaux e l’altra a Parigi, mentre sugli altri schermi verrà realizzata una slideshow con le sue produzioni artistiche.

Seguiranno: Robin Bell venerdì 12 luglio e Khaled Zaki venerdì 26 luglio.

L’appuntamento è quindi per venerdì 28 giugno alle ore 18,30 al MuSA di Pietrasanta, via Sant’Agostino 61 (angolo via Garibaldi).

L’ingresso è gratuito. E’ gradita la prenotazione.

Al termine della Conversazione verrà servito un aperitivo.