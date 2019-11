Pietrasanta a Misura di Bambino, un laboratorio per addobbare l’albero di Natale “eco sostenibile”

PIETRASANTA – Un albero di Natale eco sostenibile, decorato con materiali di recupero e in perfetto stile “green”.

Le feste si avvicinano e il progetto “Pietrasanta a Misura di Bambino”, promosso da Comune di Pietrasanta e Fondazione Versiliana, propone un imperdibile laboratorio dedicato ai bimbi per imparare a creare decorazioni “eco” ed addobbare l’albero di Natale “green”a misura di bambino che verrà esposto all’interno della Sezione Ragazzi della Biblioteca Comunale G. Carducci.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione RecuperArti di Pietrasanta, i bambini oltre a creare addobbi natalizi con materiale di recupero e scarti aziendali, potranno realizzare una decorazione da portare a casa come ricordo.

L’appuntamento è in programma in biblioteca a Pietrasanta sabato 30 novembre alle ore 16.00 ( con replica alle ore 17.30, viste le già numerose adesioni ) per trascorrere un pomeriggio all’insegna delle tradizioni natalizie e del riciclo.

La durata del laboratorio è di 1 ora e il costo è di 6,00 € a bambino dai 5 anni in su.

La prenotazione è obbligatoria telefonando alla Biblioteca comunale “G.Carducci” di Pietrasanta al numero 0584795500.