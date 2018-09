Pietrasanta: 150esimo Madonna del Sole, 4mila euro dall’asta benefica

PIETRASANTA – Oltre 4mila euro: è questo il ricavato dell’asta benefica dei dipinti della mostra dedicata all’incoronazione della Madonna del Sole andata in scena venerdì sera nel Chiostro di S. Agostino. Battitori speciali il Senatore ed Assessore alla Cultura, Massimo Mallegni ed il Sindaco, Alberto Giovannetti. Presenti Don Stefano d’Atri ed i due curatori, Lodovico Gierut e Melania Spampinato.

Battuti all’asta la metà dei 65 dipinti realizzati dagli artisti protagonisti della bellissima collettiva che per due settimane ha contaminato l’atrio di Palazzo Municipale. La restante parte di opere saranno visitabili ed acquistabili nei prossimi giorni all’interno del Duomo di Pietrasanta. Un centinaio gli appassionati che hanno partecipato all’evento che ha come obiettivo primario quello di devolvere il ricavato per sostenere una serie di progetti didattici della “The Camillian Social Center Chiangrai”, in Thailandia tra cui l’acquisto di attrezzature per bambini disabili e finanziare alcune delle attività delle celebrazioni della Madonna del Sole. Gli artisti si sono ispirati al celebre dipinto della Madonna del Sole custodito nel Duomo di San Martino.