Piazza S. Romano interdetta alla sosta: residenti parcheggiano gratuitamente in stalli blu

LUCCA – In occasione del Meeting Nazionale delle Misericordie d’Italia, che si svolgerà a Lucca, sarà interdetta alla sosta ai veicoli in piazza San Romano da giovedì 6 giugno fino a domenica 9 giugno compresi. Per limitare i disagi, i residenti potranno parcheggiare gratuitamente negli stalli di Metro srl in piazza della Magione, piazza della Caserma, via del Pallone e in quelli piazza Cittadella utilizzando l’apposita card rilasciata da Merto srl.