Piazza Duomo come un tempio dello yoga, flash mob con Dinah Rodrigues

PIETRASANTA – Dinah Rodrigues, terapista esperta e fondatrice dello Yoga Ormonale protagonista a Pietrasanta per una delle tappe del suo tour nazionale. La Rodrigues era a Pietrasanta per presentare al Cro di Porta a Lucca il suo ultimo libro “Yoga Ormonale per la salute della donna”.

Turisti e passanti si sono trovati, a sorpresa, di fronte ad una performance non programmata e sicuramente inedita anche per un centro storico vivace come quello della Piccola Atene: il Flash Mob della 92enne brasiliana che insieme ad una trentina di partecipanti hanno tenuto la scorsa settimana una lezione en plein air nella centralissima Piazza Duomo sullo sfondo delle sculture di Pablo Atchugarry e del Campanile.

L’insegnate sudamericana ha illustrato anche ai turisti le tecniche principali del suo metodo elaborato dopo anni di studio e pratica per curare disturbi di menopausa, sindrome premestruale, ovaio policistico ed infertilità. Ma anche vivere meglio. Molto meglio. Al fianco della Rodrigues, in Piazza Duomo, c’era Carla Nataloni, insegnate di Yoga dal 2002 e dal 2016 e divulgatrice della pratica di Yoga Ormonale per la donna, che modera gli incontri di presentazione del libro della Rodrigues e tiene regolarmente seminari in tutta Italia.