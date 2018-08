Piazza Bernardini e piazza del Collegio: da lunedì i lavori per la posa dell’asfalto natura

LUCCA – Asfalto natura in arrivo per le piazze ancora in via di rifacimento e, cioè, piazza Bernardini e piazza del Collegio a Lucca. Lo comunica infatti l’amministrazione di Lucca che così porta a compimento il lavoro iniziato diversi mesi fa.

Questo intervento comporterà alcune limitazioni per il traffico, come il divieto di sosta nelle due piazze interessate dai lavori. La durata di queste limitazioni sarà legata alla durata dei lavori: il più breve tempo possibile, assicurano in Comune, ma, come già è stato visto con la prima parte dei lavori, molto è legato alle condizioni climatiche dei giorni.

Le limitazioni per quanto riguarda piazza Bernardini sono: da lunedì 3 al 16 settembre, divieto di sosta con rimozione coatta 0/24 sull’intera piazza; sempre da lunedì 3 al 5, divieto di transito sia veicolare che pedonale sull’intera porzione asfaltata della piazza e in via delle Trombe all’intersezione con piazza Bernardini; riapertura al transito veicolare del tratto di viabilità di collegamento tra piazza dei Servi e via delle Trombe, antistante la chiesa dei Servi, con direzione di marcia consentita piazza dei Servi-via delle Trombe; istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta 0/24 nel tratto di viabilità di collegamento tra piazza dei Servi e via delle Tombe antistante la chiesa dei Servi su ambo i lati; istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0/24 fuori dagli spazi in piazza dei Servi.

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, il Comune dispone da lunedì 3 al 16 settembre – fatta eccezione dei giorni 13 e 14, in concomitanza con la festa della Santa Croce – di consentire la sosta dei veicoli dei residenti che espongono il permesso di categoria A in piazza Antelminelli (lato ovest), parcheggiando in maniera ordinata, senza creare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale e alle attività economiche e non che vi sono presenti.

Inoltre, sempre da lunedì, fino al 5 settembre viene autorizzato il transito dei veicoli in uscita dall’area di via Sant’Anastasio e piazza del Suffragio attraverso il percorso via Fatinelli, via Sant’Andrea, via dell’Angelo Custode.

Per quanto riguarda, invece, piazza del Collegio, si inizia martedì 4 settembre, con l’istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale nella piazza, provvedimento destinato a durare fino al 6 settembre. Inoltre dal 4 al 16 settembre viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nella piazza interessata dai lavori.