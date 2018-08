‘Piazza Bernardini e Napoleone: è stato fatto il collaudo?’: le domande di Fratelli d’Italia

LUCCA – Abbiamo, sollecitati da alcuni cittadini, verificato i lavori fatti in piazza Napoleone e piazza Bernardini visto che per l’amministrazione tutto sempre va bene, tanto sono i cittadini che pagano. I lavori parrebbe fossero ultimati visto che le suddette piazze sono state riaperte all’uso pubblico, ed allora ci chiediamo se è stato fatto il collaudo dei lavori e se così fosse come è possibile che in piazza Napoleone nel bel mezzo del nuovo lastricato si trovino lastre in lamiera a copertura di non si sa cosa ed in piazza Bernardini i chiusini in ghisa risultino sopraelevati rispetto al manto di asfalto? Se i lavori dovessero essere ultimati, la sicurezza per i cittadini perchè non viene rispettata? Tali lastre e tali chiusini in ghisa dovrebbero essere circoscritti con transenne, chi si occupa della sicurezza dei cantieri e nello specifico di questi cantieri? Bisogna dire basta all’approssimazione, i cantieri pubblici devono rispettare tutte le normative ed i rispettivi lavori essere eseguiti a regola d’arte e chi controlla deve avere il coraggio anche di contestare i lavori se male eseguiti. Nessuno degli Amministratori passeggia per la città a verificare quello che succede?

Fratelli d’Italia Lucca